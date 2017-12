Prefeitura realizará pagamento do 13º aos servidores municipais efetivos

O prefeito de Parnaíba, Mão Santa, determinou ao secretário de fazenda, Gil Borges, que envidasse todos os esforços possíveis a fim de que o pagamento de 13º salário dos servidores efetivos do município fosse antecipado do dia 20 para esta sexta-feira (15).

“Queremos que os funcionários da Prefeitura de Parnaíba tenham a tranquilidade de passar o natal sem a insegurança em que vivem trabalhadores de outras prefeituras, cujos salários estão sendo parcelados e muitos deles sequer sonham com uma possível data em que possam receber seu 13º”, disse o prefeito, ao ser informado pelo secretário de fazenda que foi dada autorização para o banco efetuar este pagamento no final da tarde de ontem (14).

De acordo com o secretário, todos os esforços estão sendo feitos pela sua equipe, no sentido de normalizar todos os pagamentos o mais breve possível, porque a demora em manter uma data definida para liberar todos os pagamentos se deve também ao atraso de repasses, inclusive o do ICMS, do governo do Estado. A oscilação, quase sempre para baixo, dos valores do Fundo de Participação do Município, é outro fator que contribui para que este problema ocorra. “A intenção é que agora, no início do próximo ano, com a promessa de liberação de outras receitas para investimentos, possamos dar aos servidores a tranquilidade de que todos terão uma data definida para receber seus salários”, disse o secretário.

Ascom