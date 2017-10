Prefeitura entrega reforma na principal praça de Parnaíba

PRAÇA DA GRAÇA É NOSSA

Localizada no centro da cidade, abriga o Monumento da Independência do Brasil no Piauí e reúne em seu entorno as igrejas Nossa Senhora do Rosário, e a Catedral de Nossa Senhora das Graças. Desenvolveu-se a partir da construção das igrejas no período colonial, e atualmente reúne prédios importantes como agências bancárias, Receita Federal, Correios, Hotel Delta, Câmara Municipal, escritórios, lojas comerciais e prestação de serviços.

A praça foi palco de grandes manifestações culturais, artísticas e políticas e sobretudo viver momentos de intensa alegria, tornando-se um importante ponto de encontro dos colegas, casais de namorados e tantos outros momentos importante para a cidade de Parnaíba e para o Brasil.

A Prefeitura Municipal de Parnaíba, através da Secretaria de Infraestrutura, vai devolver nesta quarta-feira (18), a Praça da Graça, totalmente revitalizada, com todos os seus equipamentos recuperados.

O poste central, outro símbolo deste tempo áureo, também será reativado. A praça foi totalmente repensada para ser novamente um cartão postal de Parnaíba e agradar turistas e parnaibanos. O coreto da praça já estava funcionando com apresentações da banda municipal o que traz aos parnaibanos um flash back de outrora dos tempos áureos da praça. Os olhares dos parnaibanos debruçavam-se sobre os políticos da época e todo o seu discurso, naquele ambiente privilegiado para apresentações, deixando lembranças e saudades da beleza exuberante da praça. A fonte que há muito não funcionava, está de volta com um formato moderno, os gansos que há muito tempo atrás nadavam no lago estão de volta. O posto central de informações turísticas também será revitalizado e estará sobre os cuidados da Superintendência Municipal de Turismo.

A Praça da Graça, tem uma enorme relevância do seu papel histórico na sociedade parnaibana no qual a influência política esteve presente em todos os acontecimentos e reformas feitas na praça, desde sua criação, abrindo caminho para o desenvolvimento político, econômico e social. Ressaltamos ainda que apesar de as reformas da praça terem acontecido em períodos políticos, estes possibilitaram o crescimento da cidade de Parnaíba.





















Sup. ComCalixto DiasCalixto Dias