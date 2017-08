Polícia realiza operação para conter ondas de crimes em Parnaiba

Com o intuito de devolver aos parnaibanos o sentimento de paz e segurança, foi iniciada em Parnaíba no dia 15 de agosto e sob o comando do Coronel Márcio Cmt do Policiamento do Litoral e Meio Norte, a Operação Mandacaru que percorreu todos os bairros da cidade.

Os Parnaibanos que a dias estavam acuados e com medo da onde de crimes que vem acontecendo na cidade deram grande apoio a operação.







A equipe está formada pela Força Tática do Litoral Meio Norte com o próprio Coronel Márcio a frente das tropas do BPRONE, DO BTAP e do CHOQUE MONTADO, foram realizadas abordagens em bares, trailers, praças, entre outros logradouros públicos sendo feito busca pessoal e vistoria veicular em toda zona urbana e rural de Parnaíba durante a noite e madrugada! Vários suspeitos foram abordados e foi apreendida uma arma branca.















De acordo com o comandante da operação Cel. Márcio, o objetivo a trazer paz e tranquilidade aos parnaibanos que ha algum tempo estão preocupados com a onda de assaltos que vem acontecendo na cidade, o comandante disse que não dará um só dia de trégua, "em todos os bairros e periferias da cidade faremos operações ostensivas para conter os bandidos, seremos rígidos e ninguém passara despercebido por nós, pode ter certeza", o disse ainda que a operação irá até o fim do mês de agosto.

ascom PMCalixto DiasCalixto Dias