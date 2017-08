Polícia Civil deflagra Operação Barlavento no litoral do Piauí e prende sete

A Secretaria de Segurança Pública do Piauí, através da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes (Depre), deflagrou na manhã desta quinta-feira (10), a operação Barlavento, na cidade de Parnaíba. Sete pessoas foram presas logo no início da manhã.



As investigações foram conduzidas pelo delegado Tales Gomes, com foco em um grupo de pessoas que vem sendo monitorado há um ano e que durante este período foram apreendidos cerca de 80 quilos de drogas e presas outras 7 pessoas.





Walter Jonas, Herlane Erica e Rafael, presos na Operação Barlavento





No organograma de transmissão por meio de um sistema quase perfeito da quadrilha que agia no piauiense, a condução teve apoio da Polícia Militar, sete pessoas foram presas entre eles van ter Jonas Gomes Ferreira preso com 48 kg de maconha em 26 de julho do ano o terminal rodoviário de Teresina a droga vinha de Brasília para capital Teresina e ser distribuída no litoral piauiense Valter Jonas é casado Com Elaine Érica Araújo Costa Uma das Cabeças da quadrilha foi presa em 2016 com uma grande quantidade de drogas e vem sendo investigada.

A Quadrilha estava sendo financiada por Jean Carlos conhecido em Parnaíba por vender Veículos usados e emprestar dinheiro a juro. Com ele foi encontrada uma pistola ponto 40 de uso da polícia. Segundo ele um sargento da polícia tinha deixado como garantia de um empréstimo que tinha feito. Foram apreendidos ainda uma Hilux, um Punto, um Celta, três motos Titan, uma motocicleta Lander.

Ao todo foram presos 81 Kg de droga entre, maconha, cocaína e crack e também foram apreendidos mais de r $7000 em dinheiro. Todos os presos foram: Walter Jonas Gomes Ferreira, Herlane Erica Araújo Costa, Rafael Pereira de Araújo, Jean Carlos Brito Soares, Bruno de Brito Rocha, Fábio Junio Santos Fontenele e Francisco das Chagas de Araújo Lopes.

Conforme o delegado Tales, os chefes da organização criminosa era Herlane e Jonas que contavam com o apoio de Rafael, Bruno e Francisco para a venda de drogas. Jean Carlos, empresário do ramo de veículos, emprestava dinheiro para Herlane que investia na compra de drogas.





De acordo com Delegado Menandro se as acusações contra o policial forem verdades, ele deverá ser punido severamente " Se realmente isso aconteceu com tudo o que você está falando, for verdade, esse policial ele tem que ser punido severamente, como é que você pega uma arma que o estado dar a você que é um defensor de uma sociedade piauiense e você pega esta arma para que ela a arma fique penhorada por droga por outra qualquer outra coisa, e essa arma sendo usada por marginais para praticar o quê roubos homicídios e latrocínios? É lamentável se for verdade e ele tem que ser punido severamente perder a farda Porque nós não podemos mais aceitar. O secretário de segurança pública Fábio Abreu o comandante da Polícia Militar não aceitam este comportamento e pode ter certeza que vai abrir um inquérito, sindicância uma operação de um processo lá na Polícia Militar ele vai ser punido severamente". Disse o delegado Menandro a imprensa parnaibana.

