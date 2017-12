Mulheres vão à UBS do Bairro Piauí e ganham cuidados especiais com a beleza

Já acostumada a realizar ações sociais e integradas nas comunidades locais, a equipe de profissionais da Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Espaço Fascino’s – Corpo & Cabelo, realiza durante todo o dia de hoje (12), o Dia da Beleza, para as mulheres assistidas pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Enfermeira Samaritana Maria Santos Monteiro – Módulo 12, no bairro Piauí.

No espaço da beleza improvisado na UBS, uma equipe de profissionais oferece para o público: corte de cabelo, design de sobrancelhas e serviços de manicure e pedicure. A frentista Natália Machado foi se vacinar e acabou aproveitando para fazer a unha e escovar as madeixas. “Fiquei muito feliz quando cheguei aqui e vi esse espaço montado especialmente pra gente, pois estava precisando desses serviços”, disse a frentista, sorrindo.

De acordo com a diretora administrativa da Atenção Básica, Dinorah Aragão, a ação foi pensada para proporcionar um momento especial para as mulheres neste Natal. Elas que geralmente ficam em casa cuidando do lar e dos filhos e acabam não tirando um tempo para cuidar de si mesmas. “Ações como esta elevam a autoestima da mulher, das nossas pacientes atendidas pela Atenção Básica, pois sabemos que se tivermos uma mente sadia, conseguiremos evitar muitas doenças”, destacou.

