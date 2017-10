Homem encontra chave de moto testa, e furta a moto na frente de várias pessoas

Uma motocicleta Honda / Biz 125 ES, modelo 2010, de cor vermelha, placa NIJ 2536 Parnaíba (PI), foi furtada por volta das 13h desta terça-feira (17/10), no Mercado da Quarenta, Bairro Mendonça Clarck, em Parnaíba. O proprietário da moto perdeu a chave nas imediações do mercado e um ‘flanelinha’ encontrou a chave. Ele saiu testando nas motocicletas até que encontrou a Biz. Depois disso, deu a partida e fugiu com a moto concluindo o furto.

O caso foi registrado por populares que filmaram e tiraram fotos da ação. O fato é que diante de testemunhas, o homem concluiu o furto tranquilamente. O caso foi denunciado à polícia. Quem tiver informações do paradeiro da moto, o proprietário solicita que informe pelos números 9 999 4284 ou 9 94037254.



Daniel SantosCalixto Dias