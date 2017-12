Futuras mamães recebem certificado no encerramento do “Gestante Feliz”

Um grupo de 16 adolescentes e jovens que enfrentarão a tarefa de ser mãe, receberam na tarde desta segunda-feira (18), o Certificado de Conclusão de participação do Projeto Gestante Feliz, realizado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do São Vicente de Paula. Esta é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania (Sedesc), realizada por meio do Cras, que visa ajudar, orientar e acolher jovens mulheres a enfrentarem a grande missão de ser mãe.

No encerramento do programa, todos se confraternizaram por meio de uma solenidade especial realizada nas dependências do Cras, com a presença da secretária da Sedesc, Adalgisa Moraes Souza. Conforme explicou a diretora da Proteção Social Básica da Sedesc, Thaís Castelo Branco, durante o curso, as futuras mamães com idade entre 15 a 28 anos aprenderam entre outras funções, a confeccionar algumas peças do enxoval do bebê. Dessa forma, elas passaram a ter novas possibilidades em relação a manutenção dos filhos, uma vez que as gestantes possuem poucas condições financeiras.

O projeto se iniciou com 27 mulheres, no entanto, ao longo do ano muitas pariram, ficando as 16 que finalizaram o curso e receberam os certificados.

Ascom