Em Luís Correia Advogado morre ao cair de escada de casa

Deu entrada no Heda (Hospital Estadual Dirceu Arcoverde) em Parnaíba, trazido pelo Samu às 02h:34m da madrugada do dia 31 de dezembro de 2017, acompanhado por um amigo que relatou que a vítima havia caído de uma escada. O paciente já deu entrada no hospital apresentando rebaixamento do nível de consciência (coma) com sangramento no ouvido esquerdo e com anisocoria (olho esquerdo maior que o direito), pulso fraco e já bem comatoso (Glasgow 3).

Samu relata que ao chegar para socorrer a vítima a mesma já estava inconsciente, apresentando hálito etílico. Chegando no Heda foi entubado com auxílio de anestesistas, isso já na estabilização durante a madrugada. Pela manhã do mesmo dia, as 8h:50m foi encaminhado ao centro cirúrgico onde permaneceu até as 9h:25 para implantação de um dreno de hematoma extradural, sendo levado em seguida a UTI onde permaneceu em coma com piora do quadro clínico, com ausência dos reflexos de tronco cerebral, bradicardia e hipotensão. Dia 2 de janeiro de 2018 as 17h:50m e veio a óbito.

Em nota, a Defensoria Pública do Estado do Piauí, órgão que o jovem estagiava, lamentou a morte:

É com profundo pesar que a Defensoria Pública do Estado do Piauí comunica o falecimento, motivado por uma queda, do estagiário da 2ª Defensoria de Categoria Especial, Lacordeles Nunes Filho, ocorrido nesta terça-feira, dia 02 de janeiro, em Luís Correia.

O corpo foi velado em Teresina na Igreja Presbiteriana da Piçarreira, a partir das 9h desta quarta-feira, dia 03 de janeiro de 2018.

A Defensoria Pública do Estado do Piauí solidariza-se com a dor da família de Lacordeles Nunes Filho, ao tempo em que se coloca à disposição para o que se fizer necessário.

Dra. Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes.

Defensora Pública Geral

