Calçamento da rua Monsenhor Joaquim Lopes começa a ser refeito

Equipes da Secretaria de Infraestrutura não dão trégua na missão de reconstruir os logradouros públicos municipais. Nesta terça-feira (26), após o feriado natalino, teve a retomada da recuperação das vias públicas de Parnaíba. Por meio do projeto “Parnaíba Trafegável”, sob a coordenação da secretária Maria da Graça Moraes Souza Nunes (Gracinha), desde cedo operários trabalham refazendo o calçamento da rua Monsenhor Joaquim Lopes, no Centro de Parnaíba, bem ao lado do Armazém Paraíba.

Ao presenciarem a chegada das máquinas com os materiais e os trabalhadores, comerciantes da rua, que por décadas foi relegada ao esquecimento por gestões anteriores, comemoraram. O descaso era tamanho que a rua já estava quase intrafegável devido aos imensos buracos e as pedras soltas ao longo dela.

“Essa é uma rua muito importante, pois concentra um grande número de comércio, mas mesmo assim, ficamos esquecidos, pois ninguém tomava a iniciativa de consertar esse calçamento e agora finalmente este calçamento está sendo refeito”, disse o jovem empresário Breno Carvalho.

Para o secretário de Gestão, Anísio Neves, a obra representa um grande avanço para a região e irá facilitar a vida de comerciantes e consumidores, uma vez que a além de concentrar grandes comércios, a via também é muito utilizada para estacionamento. A próxima etapa da obra deverá ser a implantação da camada asfáltica.

Ascom