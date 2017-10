Após praticarem assalto, adolescentes são espancados

Dois adolescentes de 16 anos foram capturados pela população por volta das 21h dessa segunda-feira (09/10) no bairro Reis Veloso em Parnaíba, no litoral do Piauí, após praticarem um assalto a uma mulher que estava acompanhada da filha de apenas oito anos. Os populares que os prenderam queriam a todo custo fazer justiça com as próprias mãos espancando os acusados em uma tentativa de linchamento.

Tudo, aconteceu no momento em que mãe e filha estavam sentadas em uma pizzaria na avenida Pinheiro Machado. Os adolescente teriam utilizado uma faca para roubar dois celulares. Logo após o assalto, alguma pessoas que estavam por ali e viram o desespero de mãe e filha começaram uma perseguição aos acusados que momentos depois foram capturados por trás de uma concessionária de veículos.

Uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelo cabo Alessandro Silva, evitou que os dois fossem mortos pela população. Antes de serem encaminhados para a Central de Flagrantes de Parnaíba, os menores receberam atendimento no pronto socorro do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA). Um deles recebeu quatro pontos na cabeça. Os celulares roubados foram recuperados e restituídos.





KairoCalixto Dias