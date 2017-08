Agência Transfusional de Parnaíba está com obras avançadas

A construção da Agência Transfusional do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí (Hemopi), em Parnaíba, já está em fase adiantada. A obra está sendo feita com recursos do Tesouro Estadual e vai funcionar dentro da estrutura do Hospital Regional Dirceu Arcoverde (Heda).

Segundo a diretora de Captação de Doadores e Interiorização do Hemopi, Veronésia Rosal, a Agência Transfusional vai trazer mais segurança e facilitar o acesso ao hemocomponentes.

"O novo espaço vai facilitar o acesso ao sangue. Com a Agência, os procedimentos realizados no Heda poderão ser feitos em tempo hábil já que a distância física entre o Hemopi e o hospital não vai mais existir".

Além da construção da Agência do Heda, o secretário de estado da Saúde, Florentino Neto, anunciou a reforma de sete agências transfusionais. Com um investimento de R$132.258,37 serão reformadas as agências das cidades de Valença, Fronteiras, Jaicós, Paulistana, Bom Jesus, Corrente e Uruçuí.

A previsão para a conclusão da obra de construção da Agência do Heda é de 90 dias.

Ccom