Zé Raimundo autoriza obras de pavimentação em três comunidades de Oeiras

O prefeito José Raimundo autorizou nesta quarta-feira, 26, o início de obras de pavimentação em três comunidades do município de Oeiras – Conjunto Wellington Gonzaga, na zona urbana, e povoados Malhada Grande e Briona, na zona rural.

Nas obras, estão sendo investidos cerca de R$ 2,4 milhões para execução de mais de 17 mil metros quadrados de calçamento. Os recursos são provenientes de convênio com a Agência de Desenvolvimento Habitacional do Estado do Piauí (ADH).

Semana passada, Zé Raimundo assinou a liberação de recursos para a pavimentação de vias públicas no Conjunto Antônio Gentil, no Bairro Rodagem de Floriano, onde serão investidos cerca de R$ 245 mil, provenientes de emenda parlamentar da deputada Iracema Portela.

Pavimentação metro por metro

Povoado Malhada Grande – 2.120 m²

Povoado Briona – 3.214 m²

Conjunto Wellington Gonzaga – 11.768 m²

Conjunto Antônio Gentil – 1.549 m²

Ascom