Unidade Móvel inicia realização de exames de mamografia

Foram iniciados nesta terça-feira, 09, os atendimentos na Unidade de Diagnóstico Móvel – Central da Mama, em Oeiras. A iniciativa da Prefeitura de Oeiras, através Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde, tem o objetivo de realizar o diagnóstico precoce e oferecer orientações sobre o combate do câncer de mama e de colo do útero para as mulheres do município.

A carreta está instalada ao lado da sede da Secretaria Municipal de Saúde, no Bairro Rodagem de Floriano – com funcionamento de segunda à sexta, das 7h30 às 11h30 e de 13h30 às 18h; aos sábados com atendimento das 7h30 às 12h.

As mulheres que precisam do exame devem ser encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou pelos agentes comunitários de saúde. Por dia, cerca 120 mulheres devem ser atendidas. A expectativa é que, até 10 de março, mais de 5 mil mulheres – de 50 a 69 anos – realizem exames de mamografia no município.

“É uma grande vantagem para quem não tem condições de fazer o exame particular, como eu. Queria fazer já tem um tempo, mas não tinha condições de fazer. Estava com medo do exame, mas achei tranquilo, não doeu nada”, testemunha Hilda Silva, 55 anos, após realizar o exame de mamografia na Unidade de Diagnóstico Móvel.

Mulheres da faixa etária mulheres de 40 a 49 anos poderão fazer o exame de mamografia desde que tenham histórico de câncer na família. Na carreta, também serão ofertados exame de prevenção de câncer do colo do útero, para mulheres com idade entre 25 a 64 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde traçou o cronograma de trabalho para os dez primeiros dias de atendimento. Novos cronogramas devem ser elaborados e divulgados.

Cronograma de atendimentos para mamografias e citologias:

Janeiro

Dia 09 – UBS Canela

Dia 10 – UBS Jureminha, Pedro Barbosa (Centro) e Oeiras Nova

Dia 11 – UBS Rosário

Dia 12 – UBS Rodagem de Picos

Dia 13 – UBS Rodagem de Picos

Dia 15 – UBS Várzea

Dia 16 – UBS Várzea Tranqueira e Rodagem de Floriano

Dia 17 – UBS Contentamento e Rodagem de Floriano

Dia 18 – UBS Boa Nova e Rodagem de Floriano

Dia 19 – UBS Alagoinha

Ascom