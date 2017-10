Simony canta sucessos do Balão Mágico em show Superfantástico em Oeiras

A cantora Simony é a próxima atração do projeto Seis e Meia no Piauí, em homenagem ao mês das crianças. A artista fará show para todas as gerações no próximo dia 8 de outubro, em frente ao Cine Teatro Oeiras. A apresentação será aberto ao público, que deve comparecer levando um brinquedo.

Simony foi uma das estrelas do grupo Balão Mágico, que marcou gerações. Entre shows, entrevistas, escola, o grupo conseguiu vender mais de 10 milhões de cópias em apenas cinco LPs lançados, com participações especiais de Roberto Carlos, Djavan, Simone, Gal Costa, Tim Maia, Fábio Junior, Moraes Moreira, Pepeu Gomes e Baby Consuelo. O grupo durou de 1982 a 1986, e permaneceu nas manhãs da TV aberta até o dia 28 de junho de 1986.

Com o fim do Balão Mágico, Simony, com 10 anos de idade, se uniu com Jairzinho, seu companheiro do programa e se tornaram uma das duplas mais famosas do fim dos anos 80, a parceria durou até o ano de 1988. O primeiro LP solo intitulado “Sonhando Acordada” foi gravado quando a cantora tinha 13 anos. Em 1995, ela volta aos palcos com o seu segundo CD solo e trouxe para o Brasil o sucesso “Primeiros Erros”.

O show Superfantástica, que Simony apresentará no Piauí, faz parte do disco lançado em comemoração aos 25 anos do Balão Mágico, onde relembra os grandes sucessos do grupo, como “Ursinho Pimpão”, “Super Fantástico”, “Depende de Nós”, entre outros.

O Projeto Seis e Meia é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com apoio da Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Ccom