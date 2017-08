Semas realiza capacitação dos visitadores do Programa Criança Feliz em Oeiras

A Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu entre 25 e 27 de julho uma capacitação com os visitadores do Programa Criança Feliz, na cidade de Oeiras. Os profissionais irão realizar as visitas domiciliares do programa.

A capacitação contou também com a participação de profissionais da rede de assistência social dos municípios de São João da Varjota e Colônia do Piauí.

O Criança Feliz tem o objetivo de promover o desenvolvimento integral das crianças até seis anos com o fortalecimento de vínculos familiares e orientação às famílias por meio de visitas técnicas periódicas.

O trabalho terá acompanhamento semanal de grávidas e crianças até 3 anos de idade que recebem o Bolsa Família. Nos casos de crianças com deficiência e das que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), o acompanhamento se estenderá até os seis anos.

Ascom