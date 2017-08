SEMAS lança projeto que descentraliza ações dos CRAS em Oeiras

Com o intuito de descentralizar as ações e ampliar sua atividade nos bairros, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) está lançando o projeto “CRAS + perto de você”, em Oeiras.

De acordo com a secretária Vanessa Reinaldo, com o projeto, a equipe técnica dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS I e II do município poderão conhecer in loco a realidade social das famílias na área de abrangência dos territórios dos CRAS, bem como descentralizar os serviços ofertados pelas instituições.

Nas atividades itinerantes dos CRAS serão ofertados os seguintes serviços: Orientação e solicitação Benefício de Prestação Continuada (BPC); Orientação e solicitação de Passe Livre Intermunicipal, Cultura e Interestadual; Orientação e solicitação de Carteira do Idoso; Orientação e realização de Cadastro Único; Encaminhamento para outras políticas públicas; Oficina confecção de Produtos de Limpeza; Oficina de confecção Pintura em pano de pratos e Oficina de Pintura de Rosto em crianças.

Confira datas e os locais que receberão o “CRAS + perto de você”:

04/Agosto – Mercado Público Municipal

30/Agosto – Vila São José

27/Setembro – Uberaba I e II

25/Outubro – Vila Santa Teresa

22/Novembro – Várzea e Arizona

01/Dezembro – Mercado Público Municipal

31/Janeiro – Barrocão

28/ Fevereiro – Jureminha e Oeiras Nova

21/Março – Rodagem de Floriano

25/Abril – Parque Leste e Rodagem de Picos

30/Maio – Bairro Rosário

27/Junho – Lajeiro do Samba

25/julho – Bairro Canela

Ascom