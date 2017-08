Semas inaugura salas de atendimento de programas sociais no Mercado

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) inaugurou nesta sexta-feira, 04, no Mercado Municipal Dona Lili, quatro salas para atendimento permanente a beneficiários de programas sociais.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) inaugurou nesta sexta-feira, 04, no Mercado Municipal Dona Lili, quatro salas para atendimento permanente a beneficiários de programas sociais. A inauguração contou com a presença do prefeito José Raimundo e da secretária municipal de Assistência Social, Vanessa Reinaldo.

São duas salas para atendimento do programa Bolsa Família, uma para Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (AEPETI) e uma para as demandas do Programa Criança Feliz.

A agricultora Joana Maria de Jesus, moradora do povoado Belmonte, acredita que a novidade vai facilitar a vida dos usuários de programas sociais. “O atendimento ficou melhor no mercado, porque quando a gente chega do interior já fica aqui”, comemora a agricultora.

Na manhã desta sexta-feira, além da abertura das salas, a equipe de profissionais da Semas levou ao mercado uma série de atividades, através do projeto “CRAS + Perto de Você”.

Na ação itinerante dos CRAS I e II foram ofertados os seguintes serviços: orientação e solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC); Passe Livre Intermunicipal, Cultura e Interestadual; Carteira do Idoso; Cadastro Único, encaminhamento para outras políticas públicas e oficinas de confecção de produtos de limpeza e pintura em pano de pratos. Além das atividades, a Semas realizou sorteio de cestas básicas para a comunidade.

