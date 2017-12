Semana do Bebê mobiliza Oeiras pelos direitos da primeira infância

A Prefeitura de Oeiras, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza durante de 04 a 07 de dezembro a Semana do Bebê, estratégia de Mobilização social incentivada pelo UNICEF que tem como objetivo tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças de até 06 anos de idade prioridade na agenda dos municípios brasileiros.

A programação será aberta às 14h desta segunda-feira, 04, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS I), com orientações sobre Alimentação Saudável na Primeira Infância, oficina com espetinho de frutas e sorvetes, atividade educativa em saúde bucal com distribuição de kits e atividades recreativas. O público-alvo são crianças menores de 6 anos atendidas pelos CRAS I e II.

Entre as atividades da Semana do Bebê também está a entrega do título de bebê prefeito.

A importância da atenção à primeira infância

Os seis primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento integral de meninas e meninos. Nessa fase da vida, a criança desenvolve grande parte do potencial cognitivo que terá quando adulto. Por isso, representa uma janela de oportunidades. A atenção integral nessa faixa etária tem impacto decisivo nos processos de aprendizagem e de construção de relações sociais, fatores que influenciarão a vida afetiva, profissional e social.

Por isso, o UNICEF dá prioridade às ações que garantam o direito de cada criança brasileira a sobreviver e se desenvolver, apoiando o desenvolvimento de novas tecnologias sociais, identificando e disseminando boas práticas como a Semana do Bebê. Dessa forma, pretende estimular a implementação de planos, programas e projetos voltados para a atenção a crianças de até 6 anos de idade.

VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA – SEMANA DO BEBÊ

04/12/2017 – 14:00 H: ABERTURA OFICIAL DO EVENTO

LOCAL: CRAS I

PROGRAMAÇÃO: Alimentação Saudável na Primeira Infância (oficina com espetinho de frutas e sorvetes)

Atividade educativa em saúde bucal (distribuição de kits)

Atividades recreativas

Público: crianças menores de 6 anos atendidas pelos CRAS I e II

Responsáveis: Equipe NASF, PSB(Dentista), Equipes CRAS I e II e Coordenadores da AB, Teste do Pezinho, Imunização, PSE, Saúde Bucal e Vigilância Alimentar e Nutricional, Saúde da Mulher, TB e Hanseníase e Sistema de Informação.

05/12/2017 – 14:00 HORAS

LOCAL: UBS HAILTON ALVES

PROGRAMAÇÃO:

Roda de conversa com equipe multiprofissional sobre Aleitamento materno

Oficina: Alimentação adequada, segura e saudável para crianças menores de 2 anos

Higiene bucal do bebê

Shantala (massagem para bebês)

Orientações sobre a importância do teste do pezinho

Atividades recreativas

Público: mães e crianças menores de 2 anos

Responsáveis: ESF Hailton Alves, PSB(Dentista), NASF, Coordenadores: AB, Teste do Pezinho, Imunização, PSE, Saúde Bucal, Saúde da Mulher, Vigilância Alimentar e Nutricional, Sistema de Informação e TB e Hanseníase

06/12/2017 – 14:00 horas

LOCAL: Escola Municipal Mãe Tança

PROGRAMAÇÃO: Alimentação Saudável na Primeira Infância (oficina com espetinho de frutas e sorvetes)

Saúde Vocal para as Crianças e a Importância da Mastigação

Desenvolvimento Psicossocial na Primeira Infância

Atividades recreativas

Público: crianças menores de 6 anos e professores

Responsáveis: Equipe NASF, Coord. Vigilância Alimentar e Nutricional, SEMED e Secretaria Municipal de Cultura

07/12/2017 – 08:00 HORAS

LOCAL: UBS BRIONA

PROGRAMAÇÃO: Roda de conversa com equipe multiprofissional sobre Aleitamento Materno

Higiene bucal do bebê

Shantala (massagem para bebês)

Orientações sobre a importância do teste do pezinho

Alimentação saudável na primeira (oficina com espetinho de frutas e sorvetes)

Saúde bucal na primeira infância e atividades recreativas

Público: mães, gestantes e crianças menores de 6 anos

Responsáveis: ESF Briona, PSB(Dentista), equipe NASF, Coordenadores AB, Imunização, PSE

