Secretaria Municipal de Juventude firma parceria para atividades preventivas

A Secretaria Municipal de Juventude firmou uma parceria com a Fundação Milton Campos para a realização de palestras e atividades preventivas sobre educação no trânsito, consumo de drogas e violência contra a mulher, em Oeiras. A parceria foi selada na tarde desta quinta-feira, 17, em encontro da secretária municipal de Juventude, Heloísa Helena, com Erinalda Feitosa, ex- secretária de Juventude de Teresina e representante da Fundação Milton Campos.

A secretária Heloísa Helena destaca que a parceria foi articulada por intermédio dos deputados Bessah e Mainha, e informa que as ações devem ser efetivadas nos meses de setembro, durante a Semana Nacional de Conscientização no Trânsito, e outubro, quando acontece e a Semana Municipal da Juventude.

“Esta parceria mostra a relevância têm as ações preventivas. A cautela é mais acessível que o tratamento. Nesse sentido, o processo de conscientização é uma ferramenta essencial no processo de democratização e ordem social”, pontua Heloísa Helena, ressaltando que além das palestras, está prevista a realização de um concurso de redação entre os jovens.

Ascom