Reformado e ampliado, Mercado Municipal de Oeiras Nova será inaugurado

O prefeito José Raimundo inaugura na próxima segunda-feira, 14, às 18h, a obra de reforma e ampliação do Mercado Municipal do Bairro Oeiras Nova. O local receberá o nome do mestre de obras Inácio Vieira da Silva – o “Inácio Trinta”.

Completamente restruturado, o mercado dispõe de 28 pontos de comercialização – 10 para frutas e verduras, 10 para peixaria e açougue e 08 para secos e molhados.

Na obra, que contou com investimento de R$ 282 mil, também foram realizadas melhorias como revitalização da área externa, construção de rampas e banheiros com acessibilidade, escritório e almoxarifado.

Ascom