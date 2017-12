Recém-nascido recebe título de 'bebê prefeito' em Oeiras

O pequeno Pedro Artur é o mais novo prefeito de Oeiras. Nascido no último sábado, 09, no Hospital Regional Deolindo Couto, ele recebeu das mãos do prefeito José Raimundo a chave da cidade. O gesto simbólico marca o encerramento da Semana do Bebê – mobilização social incentivada pelo UNICEF e realizada pela Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), com o objetivo chamar a atenção da sociedade e do poder público para as questões da primeira infância e garantir a promoção de políticas públicas voltadas para mães e bebês.

O recém-nascido escolhido para receber a chave da cidade e o cargo simbólico de bebê-prefeito foi a primeira criança oeirense a nascer durante a campanha, observando alguns critérios como, por exemplo, a frequência de consultas de pré-natal realizadas pela mãe durante a gestação, vacinação completa e nascimento de parto normal.

A mamãe do bebê é Aldenice Maria de Sousa Barbosa, de 28 anos, moradora do Lajeiro do Samba, no Bairro Rosário. Segundo informa a Semusa, ela realizou 10 consultas de pré-natal, participou de todas as atividades realizadas na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência na sua comunidade – UBS Hailton Alves –, fez a vacinação completa e o bebê nasceu de parto normal.

“Aproveitamos o ensejo para parabenizá-la, como também a ESF/NASF/ESB, pelo excelente trabalho que desenvolvem no acompanhamento de mães, gestantes e crianças. Ainda nesta semana, será feita visita domiciliar na residência do bebê pela Equipe de Saúde da Família, Nasf e os padrinhos do bebê, a secretária municipal de Educação, Tiana Tapety, e o secretário municipal de Cultura, Stefano Ferreira”, pontua a nutricionista Márcia Estevão, que coordenou as atividades da Semana do Bebê.

O bebê terá todo o acompanhamento na Unidade Básica de Saúde para que possa garantir o seu crescimento e desenvolvimento saudável. Ele permanecerá durante o ano com o título, que será repassado para outro recém-nascido em dezembro de 2018. “Agradecemos também a colaboração dos gestores do Hospital Regional Deolindo Couto, pelo excelente trabalho desenvolvido e pelo o empenho de nos informar o nascimento do bebê prefeito”, finaliza Márcia Estevão.

Organizada através de uma ação intersetorial das secretarias municipais de Saúde, Educação, Cultura e Assistência Social, a Semana do Bebê desenvolveu uma série de atividades de proteção da primeira infância, entre elas: rodas de conversa com equipes multiprofissionais sobre aleitamento materno, oficinas sobre alimentação adequada, segura e saudável para crianças; orientações sobre higiene bucal do bebê; shantala (massagem para bebês) e informes sobre a importância do teste do pezinho, nas zonas urbana e rural.

