Projetos Seis e Meia e Sonora Brasil movimentam cena cultural em Oeiras;

Os projetos Sonora Brasil e Seis e Meia movimentaram a cena cultural, este final de semana, em Oeiras. Neste domingo, 06, a cidade recebeu Fernando Mendes, cantor e compositor declássicos do cancioneiro popularbrasileiro.

Como mais de quarenta anos de carreira, Fernando Mendes brindou o público presente no Cine Teatro Oeiras com seus grandes sucessos – “A desconhecida”, “Cadeira de rodas”, “A menina da calçada” e “Sorte tem quem acredita nela”, entre outros.

Bastante aplaudido, o show aconteceu dentro do projeto Seis e Meia, realização do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura, com apoio da Prefeitura de Oeiras, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Oeiras na pisada dos cocos

Entre quarta e sábado, 02 e 05 de agosto, Oeiras experimentou a pisada dos cocos, manifestação cultural pouco conhecida, que passeou por diversos pontos da cidade. Grupos popular de quatro estados se revezaram em apresentação no adro da Igreja do Rosário (Coco Zambê - RN e Coco de Tebei - PE), Mercado Municipal “Dona Lili” (Coco do Iguape - CE) e Praça de Eventos (Samba de Pareia da Mussuca - SE).

Ritmo típico da região Nordeste, o Coco de Roda tem influência africana e indígena e, originalmente, é envolvido por cantos e sons de pandeiro, triângulo e outros instrumentos musicais. O barulho das palmas e de sandálias feitas de madeira também agregam à dança e imitam o som do coco quando é quebrado.

A iniciativa integra o projeto nacional ‘Sonora Brasil’, do Sesc, com apoio local da Secretaria Municipal de Cultura, que promove apresentações artísticas gratuitas em todo o país. Em sua 20º edição, o projeto trouxe a Oeiras o tema ‘Na pisada dos cocos’, no intuito de revelar esta expressão artística pouco disseminada na região, através de grupos vindos de diferentes cidades do interior do nordeste brasileiro.