Projeto Seis e Meia traz cantor Fernando Mendes a Oeiras

Cantor e compositor de clássicos do cancioneiro popular como "Cadeira de rodas", "A menina da calçada" e "Sorte tem quem acredita nela", o cantor Fernando Mendes se apresentará no Cine Teatro Oeiras, no próximo domingo, dia 06.

O show está marcado para as 21h30, dentro do projeto Seis e Meia, realização do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Cultura, com apoio da Prefeitura de Oeiras, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A venda de entradas acontece terça-feira, dia 01, na bilheteria do Cine Teatro, das 8h às 12h. Serão comercializados 156 entradas, sendo que cada pessoa poderá adquirir até dois ingressos.

A diretoria do Cine Teatro informa que a venda será feita por ordem de chegada. Os ingressos serão entregues conforme a ordem da fila. Não será permitida a distribuição de senhas.

Consagrado nos anos 1970, o cantor voltou a cena musical em 2003, quando Caetano Veloso gravou “Você não me ensinou a te esquecer” para a trilha sonora do filme “Lisbela e o prisioneiro”. Hoje, com mais de 43 anos de carreira, 15 discos gravados, Fernando viaja pelo Brasil cantando seus eternos sucessos.

Fernando Mendes é a terceira atração nacional a se apresentar em Oeiras pelo projeto Seis Meia, em 2017. Agnaldo Timóteo e Erasmo Carlos também fizeram show na cidade, este ano.

Ascom