Prefeitura reúne instituições para fortalecer setor turístico em Oeiras

A Prefeitura de Oeiras, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio (Semic), está realizando uma mobilização com instituições ligadas ao turismo, para fortalecer a cadeia produtiva do setor no município.

Nesta quinta-feira, 28, representantes de casas de cultura, igrejas, associação de condutores de visitantes, restaurantes, bares e lanchonetes e rede hoteleira estiveram reunidos na sede da Secretaria Municipal de Cultura para debater caminhos para desenvolvimento da atividade turística. “Esta é uma forma de profissionalizarmos nossa rede, decidirmos questões relacionadas aos roteiros turísticos, horários, funcionamento dos produtos turísticos, acolhimento ao turista”, aponta o secretário Stefano Ferreira.

Ele explica que o trabalho que vai resultar na criação da Instância de Governança do Turismo em Oeiras – uma organização com participação do poder público e dos atores privados do município, com o papel de coordenar o Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil em âmbito regional. Essas Instâncias podem assumir estrutura e caráter jurídico diferenciados, sob a forma de fóruns, conselhos, associações, comitês, consórcio ou outro tipo de colegiado.

Stefano Ferreira adianta que, na próxima semana, Oeiras receberá a visita de técnicos do Ministério do Turismo e da Secretaria de Estado do Turismo para iniciar o processo de criação da Instância de Governança. “Eles vão realizar uma formação com o trade turístico e, num futuro bem próximo, teremos a criação do Conselho Municipal de Turismo, que é mais um organismo para estruturação do turismo em nossa cidade”, projeta o secretário municipal de Cultura e Turismo.

Ascom