Prefeitura e IFPI planejam construção de planetário no Morro da Cruz

A Prefeitura Municipal e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPI) planejam a construção de um Planetário e Observatório Astronômico em Oeiras. Idealizado pelo físico e professor do IFPI, Francisco Petrônio, o projeto foi apresentado nesta sexta-feira, 21, ao prefeito José Raimundo.

De acordo com o professor, o projeto do Planetário de Oeiras possui fins acadêmicos, educativos e culturais. O local escolhido para receber a estrutura é o Morro da Cruz, mirante natural e conhecido atrativo turístico da cidade. “Nossa ideia é construir e disponibilizar para a população um espaço interdisciplinar de Ciência e Astronomia, que agrega valor turístico ao Morro da Cruz”, fundamenta Francisco Petrônio, mestre em Ensino de Astronomia.

O equipamento será destinado a reproduzir, artificialmente, elementos espaciais e da natureza, além de permitir uma observação simulada do céu. A projeção de imagens do cosmos vai possibilitar aos visitantes conhecer e contemplar as galáxias, os planetas e debater sobre eles.

O Planetário funcionará como um projeto de extensão universitária para os acadêmicos de Licenciatura em Física, do UFPI/Oeiras. “O Planetário vai contribuir para a melhoria do ensino de ciências em escolas municipais, estaduais, privadas e federais em toda a região de Oeiras”, afirma Petrônio.

Zé Raimundo elogiou a iniciativa do professor do IFPI e disse que a Prefeitura buscará recursos para a implantação do projeto. “Buscaremos recursos para a implantação do projeto, que contribuirá significativamente para o desenvolvimento da Educação e do Turismo em nossa cidade. Queremos viabilizar este projeto através de parcerias”, comenta o prefeito.

