Prefeitura e CEIR realizam entrega de equipamentos ortopédicos dia 07 em Oeiras

A Prefeitura de Oeiras, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), em parceria com o Centro Integrado de Reabilitação (CEIR) realizam na próxima segunda-feira, dia 07, a entrega de equipamentos ortopédicos pelo Projeto Passo à Frente. A distribuição dos dispositivos acontece no Ginásio Santaninha, a partir das 8h da manhã.

Além de Oeiras, outros municípios do Vale no Canindé – Campinas do Piauí, Floresta do Piauí, Santo Inácio do Piauí e Simplício Mendes – serão beneficiados com cadeiras de rodas, moldes de órtese, próteses, coletes, botas, palmilhas e avaliações para uso de muletas, bengalas, andadores, sapatos para pé diabético e pé congênito.

A Semusa informa que o benefício é destinado às pessoas portadoras de deficiência física, atendidas no final do ano passado, durante a Oficina Ortopédica Itinerante. Quem tiver dúvidas sobre o recebimento do benefício deve procurar a sede provisória da Semusa, na Avenida Cândido Martins.

Ascom