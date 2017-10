Prefeitura e Bombeiros se unem para prevenir e combater incêndios

O Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Oeiras, através da Gerência Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Obras, estabeleceram uma parceria para o desenvolvimento de ações preventivas e de combate a incêndios em vegetação.

Nesta quarta-feira, 04, uma equipe de técnicos esteve reunida na sede da Prefeitura para definir estratégias e equipamentos necessários para o desenvolvimento das atividades, que têm o objetivo de minimizar os riscos de ocorrências de queimadas no município. As ações serão realizadas permanentemente de outubro a dezembro deste ano e devem contar também com o apoio da Comissão Municipal de Defesa Civil (COMDEC) e de um grupo de voluntários.

O tenente Carlos Nascimento, do Corpo de Bombeiros, explica que neste período do ano as ocorrências de incêndios em matas e reservas ambientais aumenta em todo o Estado. “Vamos atuar principalmente na parte da prevenção, conscientização da população”, pontua o oficial dos Bombeiros, informando que fará palestras nos bairros da cidade e nas comunidades rurais. O tenente Carlos Nascimento acrescenta que também fará vistorias em estabelecimentos e áreas de risco de incêndios no município.

O gerente municipal de Meio Ambiente, Adriano Ferreira, comenta que toda a equipe técnica da Gerência está mobilizada nas ações. “Estamos disponibilizando a sede, veículos e todo apoio logístico para que as ações de combate e prevenção de incêndios se desenvolvam”, afirma Adriano Ferreira.

“Oeiras está entre as cidades do Piauí com maior iminência de queimadas, mas através do controle e trabalho de educação ambiental, o município encontra-se numa situação controlada, com baixos índices”, avalia o gerente municipal de Meio Ambiente.