Prefeitura antecipa pagamento do salário de dezembro dos servidores

O prefeito José Raimundo antecipou para esta quinta-feira, 21, o pagamento dos salários de dezembro dos servidores municipais. Normalmente, o pagamento acontece no último dia útil do mês.

No último dia 11, a Prefeitura de Oeiras antecipou o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores. O valor pago em dezembro – 20% do total – é referente a segunda parcela do benefício. A primeira parcela – 80% do total – é paga no mês de aniversário dos servidores.

José Raimundo afirma que a medida é fruto da organização e controle das contas públicas do município de Oeiras, mesmo em tempos de crise. “Creio que é algo inusitado na gestão pública do Piauí. Conseguimos antecipar o pagamento da folha de dezembro para antes do Natal, para que todos possam ter um fim de ano mais festivo. Fazemos isso com muita responsabilidade administrativa e financeira”, assegura o prefeito, acrescentando que o pagamento do funcionalismo movimenta a atividade econômica no município.

Ascom