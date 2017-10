Prefeito Zé Raimundo anuncia construção de 200 casas populares

O prefeito José Raimundo anunciou nesta terça-feira, 03, a construção de 200 casas populares no Bairro Rosário, em Oeiras. O anúncio partiu de Brasília, onde o prefeito cumpre uma extensa agenda de compromissos.

A construção das casas foi viabilizada pela Prefeitura Municipal em conjunto com a Associação de Moradores do Bairro Rosário. As moradias serão construídas através do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, do Ministério das Cidades. “Serão investidos algo em torno de R$ 13 milhões na construção dessas residências, com toda infraestrutura de arruamento, energia, esgotamento sanitário e água. É uma felicidade enorme dar a oportunidade a 200 famílias de terem sua residência própria”, celebra o prefeito de Oeiras.

Em abril deste ano, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), contando com a parceria da Associação de Moradores do Bairro Rosário, realizou o cadastro das famílias, atendendo aos critériosde elegibilidade e seleção dos beneficiados pelo programa.

O Minha Casa Minha Vida Entidades atende famílias organizadas por meio de cooperativas habitacionais, associações, movimentos sociais e demais entidades privadas sem fins lucrativos, interessados em obter uma moradia própria. “Fazemos as coisas com responsabilidade e organização. Por conta disso, Oeiras foi contemplada com 200 residências”, frisa Zé Raimundo.

O prefeito destaca o empenho do senador Ciro Nogueira para a viabilidade do projeto e informa que as moradias devem começar a ser construídas dentro de cinco meses, numa área próxima à comunidade Lajeiro do Samba.

Zé Raimundo diz ainda que novos projetos habitacionais estão em curso no município. “Não queremos ficar apenas nessas 200 casas. Aguardamos a liberação dos recursos das 60 casas do projeto Alto do Canela, as áreas estão disponíveis. Além disso, estamos pleiteando a construção de outras 200 casas numa área próxima ao IFPI. A Prefeitura está num processo de doação de oito hectares para que sejam construídas lá também mais 200 casas. Sabemos do déficit habitacional no município de Oeiras. Estamos antenados a isso e não mediremos esforços. Se tiver que vir uma, duas ou dez vezes à Brasília para conseguir isso, viremos com certeza”, conclui o prefeito.

