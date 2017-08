Prefeito inaugura reforma e ampliação do Mercado de Oeiras Nova

O prefeito José Raimundo inaugurou na noite desta segunda-feira, 14, a obra de reforma e ampliação do Mercado Municipal do Bairro Oeiras Nova. O prédio recebe o nome do mestre de obras Inácio Vieira da Silva (Inácio Trinta), autodidata e notável trabalhador da construção civil, que participou da edificação de diversas obras em Oeiras e outras cidades do país.

Zé Raimundo comenta que a reabertura do mercado contribui para a geração de emprego e renda e possibilita o estabelecimento de novos negócios no município. “Fico feliz em poder vivenciar junto com o povo a concretização de um sonho dos moradores de Oeiras Nova e bairros vizinhos, que vão usufruir de um bem público e, através dele, retirar seu sustento, em um ambiente higienizado, acessível e adequado para a comercialização de seus produtos”, comemora o prefeito.

Na obra, orçada em R$ 282 mil, foram realizadas melhorias como revitalização da área externa, construção de rampas e banheiros com acessibilidade, escritório e almoxarifado.

Em nome da família, a filha de Inácio Trinta, Maricleyd Vieira, agradeceu pela homenagem. “Quero agradecer, como filha de Inácio Vieira da Silva, e em nome do restante da família, pela homenagem de lembra-lo como uma pessoa que prestou serviços à cidade de Oeiras”, comenta.

A solenidade de inauguração contou com a presença de familiares de Inácio Trinta, autoridades locais, permissionários do centro comercial e membros da comunidade. Completamente restruturado, o mercado dispõe de 28 pontos de comercialização – entre eles: loja de eletroeletrônicos, salão de beleza, loja de rações, lanchonete, restaurante, pet shop, mercearia, peixaria, açougue e pontos para comercialização de confecções e hortifrúti.

A vendedora de frutas e verduras, Fabiana Moraes, aprovou o espaço. “O mercado está muito bom, limpo e organizado. E é uma oportunidade de emprego e para geração de renda para muita gente”, elogia a vendedora.

“Ficou muito bom o espaço e espero que daqui para a frente só melhore”, torce a sacoleira Solange Meneses, que comercializa roupas, acessórios e itens de perfumaria no Mercado Municipal de Oeiras Nova.

Inácio Trinta

Referência profissional na área da construção civil, Inácio Vieira da Silva, popularmente conhecido como “Inácio Trinta”, começou sua vida laboral trabalhando no Hospital Regional Deolindo Couto, em Oeiras. Logo depois, mudou-se para Brasília-DF, onde trabalhou na construção dos ministérios. Em seguida, trabalhou no 2° Batalhão de Engenharia de Construção - Exército Brasileiro, no Estado do Maranhão. Entre 1974 e 1977, atuou na construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Pará.

De volta a Oeiras, já como mestre de obras renomado, trabalhou na construção da galeria para escoamento dos esgotos, conhecida como Baixa do Cururu. Em seguida, atuou na edificação da cruz do Morro da Cruz, na drenagem do campo do Estádio Municipal Gérson Campos e em diversas construções: ginásios Santaninha e Juarezão, cemitério Campo da Esperança, igrejas Sagrada Família e São Vicente, Fazenda da Esperança e ampliação da ponte sobre o Riacho Pouca Vergonha.

Também atuou em obras no Contentamento, zona rural de Oeiras, e nos municípios de São João da Varjota, Bom Jesus e Barra D’Alcântara. As duas últimas obras conduzidas por ele foram: a reforma do Centro Diocesano Dom Expedito Lopes (Antigo Frei Jordão) e a reforma da 1ª Igreja Batista de Oeiras, entre 2011 e 2012.



Ascom