Prefeito inaugura praça e novas instalações da Secretaria Municipal de Saúde

Encerrando as comemorações dos 300 anos de Oeiras, o prefeito José Raimundo inaugurou nesta terça-feira, 26, as novas instalações da sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada no Bairro Rodagem de Floriano. Complemente reformado e ampliado, o prédio ganhou nova ambientação e um auditório climatizado, com capacidade para 120 pessoas.

A solenidade de inauguração contou com a participação do governador Wellington Dias; vice-governadora, Margarete Coelho; senador Ciro Nogueira e de outras autoridades políticas da região de Oeiras, além de servidores municipais da área da saúde.

A secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas, diz que a nova sede da Secretaria oferece melhores condições de trabalho aos servidores e fortalece o acolhimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

“A palavra hoje é agradecimento. Estamos consolidando esse projeto, agradecendo a equipe que se envolveu nesse processo e que nas últimas semanas praticamente fez desse espaço a sua casa, se envolvendo e cuidando de cada detalhe, para que hoje a gente pudesse estar aqui entregando para a população oeirense uma estrutura grandiosa para toda esta região de saúde. Aqui, temos uma capacidade de acolher bem melhor e oferecer serviços com maior qualidade”, pontua a secretária Auridene Freitas.

Os recursos para ampliação e reforma do espaço foram alocados pelo senador Ciro Nogueira, através de emenda parlamentar. “Estamos com uma parceria efetiva com o prefeito José Raimundo, trazendo investimentos importantes para a cidade. Esses 300 anos não podem ser comemorados só em dia. Tenho sido muito feliz nessa tarefa de contribuir para que seja feita uma grande administração para o povo de Oeiras”, comenta Ciro Nogueira.

“Nossa cidade está recebendo obras viabilizadas através de parcerias entre o município, o Governo Estadual e o Governo Federal. Obras estas que melhoram a vida das pessoas e dão dignidade ao nosso povo”, pondera o prefeito José Raimundo.

“Hoje, as pessoas olham para Oeiras como uma cidade desenvolvida. O Governo do Estado tem uma gestão que olha o estado como todo e com o apoio de todo um time vamos fechar esse ano de 2017 com um Piauí organizado e com crescimento enquanto, infelizmente, alguns gestores estão apenas administrando a crise. É essa gestão comprometida e as parcerias que fazemos com os municípios que nos permite chegar a esse patamar, fazendo com o que os recursos, mesmo que escassos, sejam bem aproveitados. Parabéns a Oeiras, parabéns a todos que fazem esse município”, argumenta o governador Wellington Dias.

Conjunto Parque Leste ganha praça

Logo após a solenidade na Secretaria Municipal de Saúde, foi inaugurada a Praça Cabo Reginaldo, no Conjunto Parque Leste. Ao espaço dispõe de uma grande área de convivência, espaços para práticas esportivas, palco para apresentações e uma academia ao ar livre.

A obra, executada por meio de parceria entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, recebe o nome do policial Reginaldo Gomes de Oliveira, um dos primeiros moradores da comunidade. Cabo Reginaldo, como era conhecido trabalhou por 30 anos na Polícia Militar do Piauí. Ele faleceu em 2012.

Missa e nova museografia do MAS

Fechando a programação alusiva o tricentenário, foi realizada uma missa em ação de graças pelo aniversário de Oeiras, na Catedral de Nossa Senhora da Vitória, primeiro templo religioso regular do Piauí.

Em seguida, foi inaugurada a museografia do Museu de Arte Sacra de Oeiras (MAS). O trabalho foi desenvolvido pelo professor Paulo Vasconcelos, da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Ascom