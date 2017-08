Prefeito assina ordem de serviço para construção e reforma de casas

O prefeito José Raimundo assinou na manhã desta quarta-feira, 19, a ordem de serviço para construção de seis casas e reforma de outras 16 unidades habitacionais no povoado Mocambo, zona rural de Oeiras.

Na obra, serão investidos cerca de R$ 749 mil, oriundos de convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e recursos próprios da Prefeitura Municipal.

Zé Raimundo havia anunciado as obras durante a Prefeitura Itinerante, realizada no povoado Malhada Grande, no início de julho. “São obras de grande importância que vêm para atender as necessidades das comunidades rurais e valorizar seus moradores”, afirma o prefeito de Oeiras.

As obras devem ser executadas no prazo de dois meses.

Ascom