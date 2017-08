Oeiras terá MPT Itinerante nesta semana

Nos dias 20 e 21 de julho, o projeto MPT Itinerante chega a Oeiras para uma série de atividades. O procurador do Trabalho, Carlos Henrique Pereira Leite, vai reunir-se com representantes de sindicatos e conselheiros tutelares na Vara do Trabalho do município no dia 20. “Vamos abordar as principais irregularidades trabalhistas para que eles tenham mais clareza quanto à atuação do Ministério Público do Trabalho”, destacou o procurador.



Na sexta-feira (21), das 9h às 12h, serão feitos atendimentos à comunidade, oportunidade em que trabalhadores da região poderão fazer denúncias diretamente ao procurador e esclarecer questões relativas ao trabalho.

MPT Itinerante – O Ministério Público do Trabalho leva, a municípios que não têm a presença física do MPT, informações sobre as áreas de atuação e as possibilidades de atuação em causas trabalhistas.

Situações de desrespeito às normas de proteção ao trabalho, falta de assinatura na Carteira de Trabalho, atraso no pagamento de salários, assédio moral e trabalho infantil são, geralmente, as mais frequentes irregularidades relatadas nos municípios do interior do Estado. “A partir das denúncias, apuramos os fatos e, se confirmadas irregularidades, iniciaremos as tentativas de acordos entre trabalhadores e empregados”, finalizou Carlos Henrique Leite.

Ascom