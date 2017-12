Oeiras recebe certificado de desenvolvimento econômico do Sebrae

Oeiras recebeu o certificado de desenvolvimento econômico do Sebrae pelo atuação na geração de emprego, distribuição de renda, criação de ambiente produtivo, fortalecimento do empreendedorismo e melhoria da qualidade de vida da população.

A certificação foi entregue no último final de semana, em Parnaíba, durante o 1º Encontro Estadual de Secretários e Dirigentes Municipais do Piauí, evento integrante da programação do como parte da programação do Festival de Negócios do Litoral Piauiense, que reuniu mais de 40 secretários municipais do Piauí – entre eles, a secretária de Indústria e Comércio de Oeiras, Carla Martins.

O objetivo do encontro foi fomentar o compartilhamento de boas práticas para o desenvolvimento econômico local, bem como, incentivar a articulação dos gestores no que se refere à implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas nos municípios.

“A prefeitura é a indutora do desenvolvimento. O foco do encontro é capacitar e promover a integração entre os Atores de Desenvolvimento, que contribuem para o fortalecimento dos pequenos negócios na administração pública e a melhora da economia local. É de extrema importância que esses atores estejam integrados e unam esforços para que haja um plano de trabalho focado no desenvolvimento econômico”, destaca o diretor superintendente do Sebrae no Piauí, Mário Lacerda.

Como parte da programação aconteceu a palestra Fórum Nacional de Secretários de Desenvolvimento e Dirigentes Municipais do Desenvolvimento Econômico e sua Implantação no Piauí, ministrada pelo consultor do Sebrae Nacional, Jeconias Rosendo.

“Lidar com a coisa pública é como um sacerdócio e é fundamental que haja a união de esforços para que o desenvolvimento aconteça e beneficie a todos. Esse encontro além de ser um espaço de integração entre os secretários é também uma forma de articular ações que visem a implantação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento local”, destacou Rosendo.

Na ocasião, também foi apresentado o caso de sucesso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Simões Filho, na Bahia. O secretário Djalma Machado, que também é membro da comissão executiva do Fórum Nacional de Secretários de Desenvolvimento, falou sobre as principais ações realizadas naquela cidade em prol dos pequenos negócios.

A secretária municipal de Indústria e Comércio de Oeiras, Carla Martins, destacou o apoio do Sebrae nos municípios. “Parabenizo o Sebrae pela preocupação em realizar eventos como esse encontro. Aqui discutimos a realização de fóruns entre os municípios para fortalecer as ações de desenvolvimento municipal, bem como, integrar e socializar práticas exitosas”, afirmou Carla, informando que, na região de Floriano, Oeiras será a representante no Fórum Estadual de Desenvolvimento Econômico

Entrega de certificados para prefeitos

Durante a inauguração da nova sede do Sebrae, prefeitos da região norte do Piauí, receberam certificados do Sebrae no Piauí devido aos excelentes resultados obtidos no Projeto DET – Desenvolvimento Econômico Territorial, no período de 2015 a 2017, no que se refere a geração de emprego, distribuição de renda, criação de ambiente produtivo, fortalecimento do empreendedorismo, inovação e melhoria de qualidade de vida da população.

O prefeito de Luzilândia, Ronaldo de Souza Azevedo, foi agraciado com o certificado. “Receber esse certificado demonstra que a gestão municipal está no caminho certo no que se refere ao apoio às micro e pequenas empresas. A prefeitura de Luzilândia tem forte parceria com a Sala do Empreendedor para implementar atividades relacionadas ao empreendedorismo”, destacou o prefeito.

A Sala do Empreendedor é um espaço físico da Prefeitura Municipal, onde os empresários podem obter informações e solucionar problemas relativos aos processos de abertura, baixa e funcionamento de empresas.

Ascom