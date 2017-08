Oeiras estuda convênio com agência reguladora de Teresina

O prefeito de Oeiras, José Raimundo, esteve reunido nesta quinta-feira, 20, na capital, com o presidente da Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina (Arsete), coronel Edvaldo Marques. Na pauta, a implantação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), em Oeiras.

Segundo Zé Raimundo, a Prefeitura Municipal e a Arsete devem firmar um convênio para que a agência reguladora acompanhe o processo de implantação e funcionamento da autarquia que vai gerenciar o serviço de água e esgoto no município de Oeiras.

“Futuramente, com a implantação do SAAE, faremos um convênio com a Agência Reguladora de Teresina para nos subsidiar e municiar de informações para que toquemos o projeto de implantação do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos com mais propriedade, realizando uma boa condução deste serviço em Oeiras. Isso vai contribuir bastante para a instalação do SAAE em nossa cidade”, afirma o prefeito.

Uma vez assinado o convênio, a agência reguladora ficará responsável pela execução dos trabalhos de ouvidoria e fiscalização dos serviços de fornecimento e tratamento de água em Oeiras.

Requisito para a implantação do SAAE, o convênio com a agência reguladora faz parte da estratégia da autarquia para atender melhor os consumidores. A previsão é que o SAAE comece a operar em outubro.

Ascom