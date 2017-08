Oeiras está entre as cidades do Piauí com maior número de ID Jovem emitidos

Um levantamento recente da Coordenadoria Estadual de Juventude (Cojuv) aponta que Oeiras está entre as 10 cidades piauienses que mais emitiram cartões do programa Identidade Jovem. Teresina, Picos, São Raimundo Nonato, Parnaíba, Campo Maior, Canto do Buriti, Piripiri, Bom Jesus e Floriano completam a lista. No Piauí, quase 500 mil jovens têm direito ao benefício.

Segundo a secretária municipal de Juventude, Heloísa Helena, a perspectiva é que o número de emissões triplique. “Esse mês iremos triplicar com as ações durante os Jogos Estudantis”, pontua Heloísa Helena.

O Identidade Jovem é voltado a jovens entre 15 e 29 anos cuja renda familiar seja de até dois salários mínimos. A emissão da carteira pode ser feita via aplicativo para smartphone ou por meio do site da Caixa. Para solicitar a carteirinha, é necessário ter Número de Identificação Social (NIS) que é acessado via CadÚnico. A atualização cadastral ou emissão deste número pode ser feita nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS).

O programa ID Jovem amplia a Lei da Meia-Entrada, permitindo desconto de 50% em ingressos para eventos artístico-culturais e esportivos, além de gratuidade e descontos em passagens em transportes coletivos interestaduais.

