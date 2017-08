Oeiras é premiada em Congresso Nacional realizado em Brasília

Oeiras foi premiada no Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde, realizado entre 12 e 15 de julho, em Brasília. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde apresentou no congresso três experiências exitosas desenvolvidas na cidade, sendo uma delas premiada e reconhecida como a melhor na categoria Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Intitulado “Um novo olhar sobre a prevenção do suicídio, na perspectiva de uma abordagem multiprofissional”, o trabalho premiado relata experiências do Núcleo de Prevenção ao Suicídio. Instituído em 2010, pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o Núcleo desenvolve ações e propostas focadas na linha de cuidado em rede, com o encaminhamento aos serviços de referência (CAPS I) e construção do Projeto Terapêutico Singular e Matriciamento, suporte realizado por profissionais de diversas áreas especializadas dado a uma equipe interdisciplinar com o intuito de ampliar o campo de atuação e qualificar suas ações.

Para a secretária municipal de Saúde, Auridene Freitas, a premiação e o reconhecimento no Congresso são o resultado do trabalho Núcleo. “Estamos trilhando essa luta diária, que é o enfrentamento a esse grave problema de saúde pública que nós temos e que, de certa forma, ainda continua muito mascarado em municípios e estados. Estamos atuando no município de forma silenciosa, sem expor as pessoas que têm ideação suicida envolvendo a atenção básica, através do matriciamento. Esse prêmio traz a certeza que estamos atuando de forma correta e isso nos fortalece para que continuemos a avançar”, comemora a secretária.

“Agora, nos sentimos mais motivados a intensificar essas ações de combate ao suicídio em nossa cidade e procuraremos cada vez mais envolver outros segmentos da sociedade, porque este é um grave problema de todos e não apenas de uma gestão, de uma Prefeitura ou de uma secretaria municipal de Saúde. Então, precisamos envolver outros segmentos”, acrescenta Auridene Freitas.

Em sua 33ª edição, o congresso reúne milhares de trabalhadores do cotidiano do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre eles, secretários municipais de saúde de todo o país, profissionais de saúde, dirigentes estaduais e do Ministério da Saúde.

