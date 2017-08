Município de Oeiras recebe condecoração no aniversário de Teresina

Primeira Capital do Piauí, Oeiras foi uma das grandes homenageadas na solenidade de outorga da Medalha do Mérito Conselheiro Saraiva, na noite desta quarta-feira, 16, no Teatro 4 de Setembro, durante as comemorações do aniversário de 165 anos de Teresina.

Mais alta comenda da capital do Piauí, o Mérito Conselheiro Saraiva é uma reverência ao povo oeirense pelos 300 anos de história da cidade.

Representando a cidade, o prefeito José Raimundo e o presidente da Câmara Municipal, vereador José Alberto, receberam a condecoração das mãos do prefeito de Teresina, Firmino Filho.

A escolha de Oeiras para a homenagem foi feita por um conselho consultivo que contou com a presença do prefeito Firmino Filho, de representantes da Academia Piauiense de Letras, do Instituto Histórico Geográfico Piauiense, da Associação Comercial Piauiense, além dos secretários municipais de Governo e Educação.

A Medalha do Mérito Conselheiro José Antônio Saraiva destina-se a agraciar personalidades e instituições que se tenham tornado dignas do reconhecimento público por seus relevantes serviços prestados à sociedade teresinense.

Ascom