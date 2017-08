Moradores participam de bate-papo sobre preservação patrimonial

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promoveu na noite desta terça-feira, 25, um bate-papo com moradores do entorno do roteiro Horto do “Pé de Deus” /Casa da Pólvora. A pauta do encontro foi a preservação e conservação do espaço, que recentemente recebeu sinalização turística e placas de educação e preservação ambiental.

O secretário Stefano Ferreira comenta que esta é terceira etapa do processo de restruturação do roteiro, que envolveu ainda a limpeza e iluminação da área. “Viemos conversar com os moradores sobre a questão do lixo e conservação do roteiro. É importante o município ter esse canal aberto de diálogo com a comunidade e envolve-la nesse processo de manutenção da limpeza”, pontua o secretário.

“Os moradores reconheceram ações, colocaram demandas e a ideia é que consigamos manter este espaço limpo para que os turistas, os visitantes e a comunidade possam usufruir desse patrimônio da melhor forma”, amplia Stefano Ferreira.

A moradora Francisca Júlia diz que também ficou contente com a limpeza e iluminação do patrimônio, que fica situado próximo à sua residência. “Estou gostando de ver. Espero que esse trabalho continue, pois é bom para todos nós”, elogia.

“Com a limpeza e iluminação, o espaço ficou ótimo. Nós da comunidade, esperamos que o lugar continue limpo e bonito”, comenta Aluísio Lemos, morador do entorno do roteiro turístico.

Ascom