Ministro das Cidades visitará Oeiras e anunciará projetos

O ministro das Cidades, Alexandre Baldy, e o presidente nacional da Caixa, Gilberto Occhi, visitarão Oeiras nesta sexta-feira, 05. Eles serão recebidos pelo prefeito, José Raimundo, e na ocasião devem anunciar projetos de infraestrutura no município. As informações foram repassadas pelo deputado estadual Júlio Arcoverde, presidente estadual do Progressistas, na tarde desta quarta-feira, 03.

Alexandre Baldy e Gilberto Occhi vêm ao Piauí acompanhados pelo senador Ciro Nogueira. De Oeiras, eles embarcam para Teresina, onde participam do ato de filiações e, logo depois, se encontram com o prefeito de Teresina, Firmino Filho, e o governador Wellington Dias. No final do dia, a agenda acontece em Parnaíba, onde haverá assinatura de liberação de recursos.

Há um mês, o partido comandado pelo senador Ciro Nogueira realizou ato de filiações na capital saltando de 44 para 62 prefeitos. Segundo Júlio Arcoverde, com as novas filiações, o Progressistas alcança a marca de 70 prefeitos, sendo a maior agremiação estadual.

Ascom