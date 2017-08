Mercado Municipal receberá intervenção urbana do Palco Giratório em Oeiras

O Mercado Municipal “Dona Lili” recebe na próxima segunda-feira, 24, o espetáculo Maiêutica, intervenção urbana com performance e formas animadas, apresentado pela atriz Raquel Mützenberg. A classificação é livre para todos os públicos.

Foto: Carol Marimon

No espetáculo, a atriz faz experimentos de manipulação com bonecos híbridos ou germinados, investiga performance, formas animadas e corpo. Se permite afetar pela subjetividade coletiva para criar a partir de técnicas do teatro de formas animadas. Pensa a cena a partir de um devir-corpo que é suporte e matéria para os seres que cria, gerando visualidades em estranhamentos ao borrar o limite entre o corpo e a matéria. Raquel Mützenberg aprofundou suas investigações cênicas durante pesquisa de mestrado realizada entre 2014 e 2016 no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea (UFMT).

O Palco Giratório tem realização do Sesc, com apoio da Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Oeiras, Teresina e Parnaíba foram as únicas cidades piauienses escolhidas para receber o espetáculo.

SERVIÇO

Performance / Maiêutica, com Raquel Mützenberg

Quando: segunda, 24 de julho

Horário: às 9h

Local: Mercado Municipal “Dona Lili”

