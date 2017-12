Livro que narra “Enigmas de Oeiras” em crônica e aquarela será lançado

“No tricentenário da cidade afeto, quis o destino que o brilho de dois talentos se unissem para presentear Oeiras com o que ela tem de melhor: a poesia silenciosa das ruas e a arquitetura barroca. Rogério Newton, com seu lirismo pungente, escreveu uma crônica irretocável. Sóter Carreiro, com mão certeira, produziu aquarelas esplendentes. O resultado não poderia ter sido diferente: um livro que vai muito além da simples beleza, pois encerra poesia e verdade”.

Na sentença acima o professor e escritor Cineas Santos sintetiza o livro “Crônica dos Enigmas de Oeiras”. A obra do arquiteto e aquarelista, Sóter Carrero, roteirizada pelo cronista, Rogério Newton, será lançada nesta sexta-feira, 15, às 21h30, no Museu de Arte Sacra (MAS), dentro da programação especial do aniversário de 300 anos de Oeiras. A publicação foi editada pela Fundação Nogueira Tapety (FNT) e promove um encontro inédito de imagem e texto de dois grandes artistas.

Junto com o lançamento do livro, será aberta a exposição “Enigmas de Oeiras”, uma mostra que reúne 24 aquarelas pintadas por Sóter Carrero, em homenagem à Primeira Capital do Piauí. A exposição ficará em cartaz no MAS até 31 de janeiro de 2018. Todas as telas expostas estarão disponíveis para comercialização.

Após o lançamento em Oeiras, cidade que inspirou a obra, o livro será lançado em Teresina. O lançamento da publicação na Capital acontece no próximo dia 22, às 19h, na livraria Entrelivros, situada na Avenida Dom Severino – 1045, no Bairro de Fátima.



Os autores

Natural do Ceará, Sóter Carrero é arquiteto, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e há mais de 20 anos atua nas artes plásticas, desenvolvendo trabalhos em aquarela. O respaldo artístico advém do talento e de estudos no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC), sediado em Olinda. Lá, Sóter teve contato com grandes mestres da pintura, entre eles, João Câmara, João Vicente e Liliane Dardot. Ao longo de sua carreira, o arquiteto e aquarelista ilustrou diversos livros, catálogos e agendas, com exposições e trabalhos reconhecidos no Brasil e no exterior.

Nascido na Rua das Portas Verdes, no Centro Histórico de Oeiras, Rogério Newton estreou como cronista escrevendo para jornais de importante circulação. No final da década de 1980, editou, em Oeiras, o jornal mimeografado ‘O Beco’. Na década seguinte, integrou a revista Pulsar, em Teresina. É autor de seis livros, quatro deles de crônicas.

