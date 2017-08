Jogos Estudantis mobilizam alunos de 41 escolas em Oeiras

Foram abertos na última sexta-feira, 11, os Jogos Estudantis de Oeiras, competição organizada pelas secretarias municipais de Esportes e Lazer, Educação e Juventude. A solenidade de abertura aconteceu no Ginásio Santaninha e contou com a participação do prefeito José Raimundo, de secretários municipais, do deputado Bessah, vereadores, e de representantes da 8ª Gerência Regional de Educação (GRE) e do Instituto Federal de Educação (IFPI).

Cerca de oito mil alunos de 41 escolas da rede pública – municipal, estadual e federal –, e da rede privada estão mobilizados nas competições de futsal, handebol, vôlei, vôlei de areia, futebol, capoeira e provas de atletismo.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Antônio Portela, acredita que as competições promovem o respeito e a união entre os estudantes. “Educação e esporte sempre levam a um bom lugar”, frisa Portela.

O prefeito José Raimundo diz que os Jogos Estudantis de Oeiras são um estímulo ao espírito esportivo e à difusão dos valores do esporte entre os jovens. “É um momento de confraternização entre as escolas municipais urbanas e rurais, escolas estaduais, particulares e federais. Mostramos com os Jogos Estudantis que se faz educação de qualidade promovendo o esporte”, destaca o prefeito.

Partidas de futsal e um amistoso de voleibol, disputado entre a Seleção Oeirense e o Combinado do Bairro Jureminha, marcaram o início dos jogos, que acontecem até o próximo dia 26 de agosto.

Os Jogos Estudantis de Oeiras têm apoio do SAMU, da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e Polícia Militar.

VEJA PLACAR DO FINAL DE SEMANA:

Sexta-feira (11)

Futsal Infantil – Masculino

Francisco Quirino – 2 x 1 – Alagoinha

Futsal Juvenil – Feminino

Pedro Sá – 2 x 1 – Farmacêutico João Carvalho

Futsal Juvenil – Masculino

Rocha Neto – 2 x 1 – CEEP

Sábado (12)

Futsal Infantil Masculino

Dom Edilberto – 1 x 5 – Visconde

Sítio – 1 x 0 – Paulo Freire

Futsal Mirim Masculino

Visconde – 0 x 4 – Costa Alvarenga

Gandhi – 6 x 0 – Várzea

Futsal Juvenil Feminino

Orlando – W x O – Contentamento

Futsal Adulto Masculino

EFADE – 2 x 6 – Nogueira

Futsal Infantil Feminino

Juarez Tapety – 1 x 3 – Sítio (pênaltis)

Orlando – 1 x 2 – Gandhi (pênaltis)

Ascom