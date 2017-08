Jogos Estudantis de Oeiras começam dia 11 de agosto

Cerca de 8 mil alunos de escolas públicas municipais, estaduais e da rede privada participarão dos Jogos Estudantis de Oeiras, a partir de 11 de agosto. A competição é organizada pela Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Esportes e Lazer, Educação e Juventude.

Os Jogos Estudantis englobam competições de futsal, handebol, vôlei, vôlei de areia, futebol, capoeira e provas de atletismo.

As competições vão acontecer no Ginásio Santaninha, Estádio Municipal Gérson Campos e na Praça da Juventude até o dia 26 de agosto, data do encerramento dos Jogos Estudantis .

Ascom