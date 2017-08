Horto do Pé de Deus ganha sinalização turística em Oeiras

O Horto do “Pé de Deus” ganhou esta semana sinalização turística, iluminação e placas de educação e preservação ambiental. Segundo o secretário Stefano Ferreira, a iniciativa da Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, tem o objetivo de melhorar a visitação do ponto turístico.

“Detectamos que haviam pessoas jogando lixo, entulho e materiais de construção no local. Então, providenciamos a retirada do lixo e entulho para proteger o sítio arqueológico do “Pé de Deus” e melhorar a visitação”, explana o secretário municipal de Cultura e Turismo, ressaltando a importância da preservação do espaço.

O gestor informa que a limpeza e sinalização do Horto do “Pé de Deus” faz parte de um conjunto de ações pensadas pela gestão municipal para potencializar o turismo no roteiro Pé de Deus/Casa da Pólvora, situado no Bairro Rosário.

“O município solicitou a elaboração do projeto de acessibilidade e revitalização do espaço, mas isso demanda tempo para formatação e captação de recursos. Então, enquanto isso não se concretiza a Prefeitura Municipal vem realizando uma série de ações naquele sítio arqueológico, como a limpeza a área e retirada do excesso de pedras, já que esses materiais podem comprometer o sítio”, pontua Stefano Ferreira.

Na próxima segunda-feira, 24, a Secretaria Municipal de Cultura fará, com o auxílio de agentes comunitários, uma mobilização com os moradores do entorno do “Pé de Deus” para tratar sobre o combate ao vandalismo e a importância da manutenção da limpeza do ponto turístico.

A Lenda

O Horto do “Pé de Deus” guarda uma das lendas mais populares do folclore oeirense. No local existe uma pedra fincada no chão que traz sobre ela a marca de um pé esquerdo. Reza a lenda que é a marca do pé de Deus e, por conta isso, o local atrai fiéis que vão rezar, acender velas, pagar e fazer promessas. A lenda conta ainda que ao lado está a sepultura do diabo, já soterrada pelas pedras jogadas por esses mesmos fiéis. Quem visita o local acende uma vela a Deus e joga uma pedra no diabo.

