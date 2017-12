Homenageada na FLOR 2018, escritora visitará Oeiras em janeiro

Grande homenageada na edição 2018 da Feira Literária de Oeiras (FLOR), a escritora carioca Roseana Murray anunciou nesta quinta-feira, 28, que visitará o município piauiense em janeiro.

A visita acontece a convite da Secretaria Municipal de Educação. “Vou a Oeiras em 2018. Em janeiro, para dar uma Oficina de Identidade com o psicanalista William Amorim. É uma bela oficina que percorre a existência com poemas e contos (e psicanálise). Será a primeira viagem de 2018. Em novembro vou outra vez. Oeiras, no Sertão do Piauí, que todos dizem ser belíssima. Cineas Santos é meu Padrinho no Piauí, meu abre-alas. Vejo fotos da cidade. Mas as fotos são pouco para sonhar a cidade, se não posso sentir seu cheiro”, postou a escritora numa rede social.

Roseana Murray é autora de livros de poesia e contos para crianças, jovens e adultos. Tem cerca de cem livros publicados. Faz palestras sobre a Formação do Leitor. Trabalha com o Projeto de Leitura Café, Pão e Texto, recebendo escolas públicas em sua casa para um café da manhã literário. Faz parte da Lista de Honra do Organismo Internacional I.B.B.Y, que abriga os melhores autores de literatura infanto-juvenil do mundo. Foi quatro vezes premiada pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) com o troféu de melhor poesia e também laureada pela Academia Brasileira de Letras na categoria Melhor Livro Infantil.

Junto com o anúncio da visita à Primeira Capital do Piauí, Roseana postou uma poesia que ganha o nome da cidade, Oeiras. Leia:

OEIRAS – Roseana Murray

Como se pronuncia

uma cidade

cheia de vogais

(como o curso

sinuoso de um rio),

que ainda não conheço,

mas que já cabe

em meus sonhos?

Devo pronunciá-la

banhada com a poeira

da história?

Com flores e seu desejo

de água?

Com o olhar daqueles

que sabem

que se pode voar

sem asas?

Como serão suas ruas

e noites

e lua cheia?

E como serão seus

telhados

e esquinas?

As consoantes,

já sei, se escondem

debaixo das pedras.

Ascom