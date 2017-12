Governo e Prefeitura realizam Oeiras Cultural 300 anos com show de Elba Ramalho

O Governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em parceria com a Prefeitura de Oeiras, está na organização do Oeiras Cultural 300 anos, que será realizado nos dias 15,16 e 26 de dezembro. Para comemorar o tricentenário da primeira capital do Piauí, haverá inaugurações, homenagens, shows culturais e um intercâmbio com O governo de Portugal. O governador Wellington Dias e o prefeito de Oeiras, José Raimundo, estiveram reunidos, na última segunda-feira (27), com os secretários da Cultura do Estado, Fábio Novo, e de Oeiras, Stefano Ferreira, e a equipe do Cerimonial do Governo do Estado acertando os horários do evento.

De acordo com o governador, esse será um momento histórico para o Brasil e para o Piauí. “Ao completar 300 anos, Oeiras figura-se como uma das cidades com mais tempo de emancipação. Teremos uma vasta programação que homenageia aqueles que marcaram essa história. Na oportunidade, também teremos uma visita do embaixador do governo português que fortalece esse intercâmbio que a primeira capital tem com Portugal, onde haverá uma noite de fados e serestas. Nesses dias, também entregaremos a reforma do Museu Imperial e assinaremos um decreto que constituirá um grupo de trabalho para preparar os 200 anos de independência de Oeiras, em 2022, 2023”, disse Wellington Dias.

O secretário Fábio Novo disse que a data é muito simbólica e um momento muito rico para a história e cultura de Oeiras. “Entregaremos à cidade toda a museografia do Museu de Artes Sacra de Oeiras, a exemplo do que foi feito com o Museu do Piauí, contratamos todo um trabalho de pesquisa, nesse caso feito pelo professor da Universidade Federal, Paulo Vasconcelos, e sua equipe. Vamos inaugurar a sala Oeiras Imperial, no Major Selemérico, com telas de Dora Parentes. Isso faltava no acervo histórico-cultural de Oeiras. O governador também vai inaugurar a iluminação dos principais pontos da cidade, a exemplo da Catedral, do Museu, dentre outros”, comentou o gestor.

Fábio Novo disse ainda que, além das atrações locais, já está confirmado o show com a artista nacional Elba Ramalho. Nesta segunda, 04, o Governo do Estado fará o lançamento oficial do evento, às 9h30, no Palácio de Karnak.

O prefeito José Raimundo enfatizou que é grande a expectativa pelo evento e que, na oportunidade, a prefeitura também estará inaugurando uma praça e a ampliação da sede da Secretaria Municipal de Saúde. “É um evento único e faremos uma linda festa em parceria com o Governo do Estado, que ficará na história do nosso município”, disse o gestor.

