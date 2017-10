Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde é tema de capacitação

Servidores da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação e Gerência Municipal de Meio Ambiente de Oeiras participaram nesta sexta-feira, 29, de uma capacitação sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).

Ministrada pela consultora hospitalar e ambiental, Márcia Loiola, a capacitação aconteceu no auditório da Semed e faz parte do processo de implantação do ICMS Ecológico no município. “O objetivo principal desta capacitação é preparar o pessoal da Saúde, Educação e Meio Ambiente para o perigo que é a questão do lixo hospitalar. Precisamos levar a conhecimento público uma série de condutas”, afirma a consultora.

Em julho, a Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Saúde, implantouo serviço de coleta de resíduos sólidos nos estabelecimentos municipais de assistência à saúde. A atividade é realizada por uma empresa especializada no tratamento do lixo de ambientes hospitalares e segue orientações da legislação ambiental brasileira sobre a destinação correta de resíduos.

“Tudo isso é ganho para a cidade. A Prefeitura está fazendo um processo que chamamos de profilaxia, tirando o maior número possível de agentes que poderiam causar danos à saúde pública, danos ao Meio Ambiente, e dando a destinação adequada a esses resíduos”, argumenta Márcia Loiola.

Ascom