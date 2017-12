Fórum debaterá combate a AIDS no Território Vale do Canindé

Oeiras sedia no próximo dia 06 de dezembro, o 1° Fórum de Enfrentamento da AIDS no Território Vale do Canindé. Promovido pela Prefeitura de Oeiras, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o evento é organizado pelo Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço de Assistência Especializada em IST/AIDS e Hepatites Virais – CTA/SAE.

O Fórum integra a programação do Dezembro Vermelho, que será aberta nesta sexta-feira, 1°, Dia Mundial contra a AIDS, no Mercado Municipal Dona Lili, no turno da manhã. Na ocasião, serão oferecidos testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e C.

O Dezembro Vermelho é uma grande mobilização nacional que tem o intuito de chamar atenção para as medidas de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV.

Junto com o Fórum de Enfrentamento da AIDS também acontece o 5° Encontro dos CTA/SAE do Estado do Piauí.



PROGRAMAÇÃO – DEZEMBRO VERMELHO

01/12/2017

MANHÃ

08:00-12:00h = Realização de testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e C

Público alvo: População em geral

Local: Mercado Público Dona Lili

DIA 06:

LOCAL: CENTRO DIOCESANO FREI JORDÃO

07:30H – COFEE-BREACK

08:30H - ABERTURA: COMPOSIÇÃO DA MESA

APRESENTAÇÃO CULTURAL

09:00H – PALESTRA: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA AIDS DO ESTADO DO PIAUI

PALESTRANTE: Msc. Karinna Alves Amorim de Sousa

Coordenadora de Doenças Transmissíveis do Estado do Piauí

09:30H – PALESTRA: IMPORTÂNCIA DOS CTA NO BRASIL SOB A ÓTICA DA PREVENÇÃO COMBINADA

PALESTRANTE: Esp. Cristiana Rocha

Coordenadora do CTA Estadual do Piauí

10:00H – PALESTRA: IMPORTÂNCIA DA PREVENÇÃO COMBINADA (PEP) NO ENFRENTAMENTO DO HIV/AIDS

PALESTRANTE: Esp. Raimundo Félix

Médico Infectologista do Hospital de Doenças Tropicais Natan Portela

10:30H: PALESTRA: IMPACTO DA IMPLANTAÇÃO DO CTA/SAE NO NUNICÍPIO DE OEIRAS

PALESTRANTE: Esp. Reinaldo Ferreira da Silva

Coordenador do CTA/SAE de Oeiras

12:00H: Encerramento

TARDE

LOCAL: AUDITÓRIO DA CASA DA MERENDA

14:00-16:00 = TREINAMENTO PROFILAXIA PÓS EXPOSIÇÃO SEXUAL – PEP

PÚBLICO ALVO: Profissionais de Saúde e Assistência Social

16:00H – 20:00H – ENCONTRO DOS CTA/SAE DO PIAUÍ

11 - 21/12/2017

MANHÃ/TARDE/NOITE

Realização de testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e C

Público alvo: População em geral

Local: Unidades Básicas de Saúde (ZONA URBANA E ZONA RURAL)

22/12/2017

TARDE – Último encontro do grupo de adesão – 2017

Público alvo: Pessoas vivendo com HIV/AIDS atendidas pelo SAE Oeiras-PI

Local: CTA/SAE Oeiras-PI

Ascom