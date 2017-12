FLOR: Alunos da rede municipal lançam livro inspirado na obra de Cineas Santos

“Penso, no futuro escrever muitos livros, porque meu sonho é ser escritor”. A sentença é de Wáiston Gabriel, 10 anos, aluno do 4º Ano da Escola Municipal Lourenço Barbosa, após lançar, junto com colegas de classe, seu primeiro livro – ABCzinho da Ecologia, publicação inspirada no homônimo “ABC da Ecologia”, de Cineas Santos, autor homenageado nesta edição da Feira Literária de Oeiras – FLOR.

O lançamento aconteceu na tarde deste sábado, 02, no espaço Trem da Vida, e contou com a presença dos alunos-escritores, professores e pais. Os livros receberam dedicatórias dos estudantes, numa rápida sessão de autógrafos.

“Escolhemos o livro pela questão ambiental e começamos a trabalha-lo em sala de aula. Cada verso lido e interpretado pelas crianças estavam com um entendimento acentuado da leitura. Daí nasceu a ideia de escrever o ABCzinho. As crianças todos os dias queriam trabalhar o livro”, relata a professora Zildete Rodrigues, que incentivou e orientou os alunos na publicação.

No livro, feito de pequenos versos, os estudantes apontam de A a Z, soluções para o desenvolvimento sustentável do planeta. “Minha turma teve o privilégio de escrever um livro para lançar na Feira Literária. Fiquei muito feliz. Minha inspiração foi melhorar a natureza com ações positivas mostradas pelo Cineas no livro”, articula a pequena escritora, Ana Clara Araújo, de 10 anos.

Cada estrofe foi escrita e ilustrada por trios de alunos da escola municipal. O resultado final é um abecedário de ternura e boas ideias para a vida na Terra. “Ficamos feliz com a oportunidade de produzir ações positivas sobre o livro de Cineas Santos”, desfecha Wáiston Gabriel.

Toda a obra literária de Cineas foi alvo de estudos, análises e produções nas escolas municipais de Oeiras, ao longo do ano letivo de 2017. “A FLOR é a culminância de um ano de trabalho das escolas”, pontua a professora Tiana Tapety, secretária municipal de Educação.

Show de talentos

Além das produções textuais, a FLOR dá espaço para que os estudantes da rede municipal apresentem seus talentos. E foi isso que aconteceu na manhã e noite deste sábado, no Cine Teatro e na Praça de Eventos: um show de talentos!

Recitais, espetáculos teatrais, corais, jograis, apresentações instrumentais, danças, mini orquestra de bandolins, balé e show musicais encantaram o público da Feira Literária. “Acreditamos na educação através da arte”, sintetiza Tiana Tapety.

Ascom